Названо дати й умови проведення ЗНО 2020: пояснення Міносвіти

У 2020 році Зовнішнє незалежне оцінювання таки пройде. Про це заявили у Міністерстві освіти. Єдина умова: дотримання соціального дистанціювання, а також використання засобів індивідуального захисту. Розповідаємо, коли цьогоріч проведуть ЗНО!

У пресслужбі Міносвіти заявили, що ЗНО в Україні таки проведуть. Втім, його дати коливатимуться у залежності від того, коли закінчиться карантин.

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Відтак, якщо карантин в Україні завершиться до початку червня, то основна сесія незалежного тестування пройде між 25 червня та 17 липня .

. За умови, що карантин триватиме до початку серпня, ЗНО відбудеться з 17 серпня по 4 вересня включно.

Якщо карантин триватиме до серпня, то й вступна кампанія в університетах України посунеться.

"В умовах епідемії проведення ЗНО є набагато безпечнішим, ніж вступні іспити в університетах. Більшість учасників складають ЗНО за місцем проживання, тому їм не потрібно їхати в інше місто чи область. Натомість для складання вступних іспитів більшості вступників та їхнім батькам доведеться по кілька разів їздити в інші міста, що в рази збільшить кількість переміщень по країні. Водночас вступні іспити зазвичай збирають набагато більшу кількість людей в аудиторіях, ніж під час ЗНО", – заявив заступник міністра Єгор Стадний.

У 2020 році ЗНО таки проведуть

Також у МОН підкреслили, що процедура проведення незалежного оцінювання у 2020 році не зміниться. Згідно з правилами ЗНО складатимуть до 15 учасників водночас. Присутніми в аудиторії також будуть двоє інструкторів. Дистанція між тими, хто складає іспит, 1,5 метра.

Також не зміниться ані кількість тестів, ані їхній зміст. Кожен учасник матиме можливість скласти до чотирьох тестів, а кількість завдань, які ґрунтуватимуться на матеріалах, які вивчалися у квітні-травні 11 класу, буде малою.

"Таке завдання може бути лише одне на весь тест, тому передруковувати тираж тестових зошитів через таку малу кількість завдань недоцільно. Модель ранжування результатів тестування знижує вплив зовнішніх факторів і УЦОЯО зможе статистично згладити певні прогалини у підготовці учасників через карантин", – йдеться в повідомленні.

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