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ЗНО 2020 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору

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ЗНО англійська мова 2020 - фото 1
ЗНО англійська мова 2020

ЗНО з англійської мови відбулося 7 липня, й Український центр оцінювання якості освіти вже оприлюднив завдання. Це тестування потрібно для вступу на чимало спеціальностей – дізнайтеся, які були завдання.

ЗНО з англійської мови майбутні абітурієнти складали 150 хвилин. У тесті потрібно було виконати 59 завдань різних форм: Розуміння мови на слух (аудіювання) (16 завдань), Читання (22 завдання), Використання мови (20 завдань) та Письмо (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

Це цікаво: Відповіді на ЗНО 2020 з української мови і літератури

Завдання ЗНО з англійської мови 2020

*Скачати завдання ЗНО з англ. мови можна тут*

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ЗНО 2020 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 414437
ЗНО 2020 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 414438
ЗНО 2020 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 414439
ЗНО 2020 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 414440
ЗНО 2020 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 414441
ЗНО 2020 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 414442
ЗНО 2020 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 414444
ЗНО 2020 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 414443
ЗНО 2020 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 414445
ЗНО 2020 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 414446
ЗНО 2020 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 414447
ЗНО 2020 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 414448
ЗНО 2020 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 414449
ЗНО 2020 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 414450
ЗНО 2020 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 414451
ЗНО 2020 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 414452

Правильні відповіді на завдання тесту ЗНО з англійської мови будуть оприлюднені 8 липня. При цьому результати зовнішнього оцінювання стануть відомі до 30 липня: вони зараховуватимуться як вступний тест для охочих вступати до закладів вищої освіти у цьому році, і, за бажанням випускника, як державна підсумкова атестація зі шкільного курсу з предмета.

До теми: Розклад, коли відбудеться тестування з усіх предметів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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