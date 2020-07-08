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ЗНО 2020 з англійської мови: правильні відповіді на тести

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З'явилися відповіді на ЗНО з англійської мови 2020 - фото 1
З'явилися відповіді на ЗНО з англійської мови 2020

ЗНО з англійської мови пройшло 7 липня, й Український центр оцінювання якості освіти вже показав правильні відповіді цього тестування у 2020 році. Дізнавайтесь розв'язки завдань!

Тест ЗНО з англійської мови майбутні абітурієнти складали 150 хвилин. За цей час їм потрібно було дати відповіді на 59 завдань. При цьому завдання відрізнялися за рівнем складності: аудіювання (16 завдань), читання (22 завдання), використання мови (20 завдань) і письмо (завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

Усі завдання ЗНО з англійської мови 2020 можна переглянути тут.

Тим часом предметна фахова комісія Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднила відповіді до завдань роботи з англійської мови. Перевірте себе або своїх дітей!

ЗНО англійська мова 2020 – правильні відповіді

ЗНО 2020 з англійської мови: правильні відповіді на тести - фото 414573
ЗНО 2020 з англійської мови: правильні відповіді на тести - фото 414574

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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