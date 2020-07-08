ЗНО 2020 з англійської мови: правильні відповіді на тести

ЗНО з англійської мови пройшло 7 липня, й Український центр оцінювання якості освіти вже показав правильні відповіді цього тестування у 2020 році. Дізнавайтесь розв'язки завдань!

Тест ЗНО з англійської мови майбутні абітурієнти складали 150 хвилин. За цей час їм потрібно було дати відповіді на 59 завдань. При цьому завдання відрізнялися за рівнем складності: аудіювання (16 завдань), читання (22 завдання), використання мови (20 завдань) і письмо (завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

Усі завдання ЗНО з англійської мови 2020 можна переглянути тут .

Тим часом предметна фахова комісія Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднила відповіді до завдань роботи з англійської мови. Перевірте себе або своїх дітей!

ЗНО англійська мова 2020 – правильні відповіді

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