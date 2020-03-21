Романтик чи постмодерніст? Дізнайся, який ти поет

21 березня святкують Міжнародний день поезії. З цієї нагоди ми підготували для тебе кілька питань, які допоможуть визначити, до якого типу поетів ти належиш. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Цей день можуть відзначати не лише поети, а й кожен, хто дотичний до віршованого слова: видавці, редактори, бібліотекарі, актори, книголюби та просто поціновувачі поезії! Цей тест визначить, який ти поет і які вірші тобі найближче до душі!

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Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!

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