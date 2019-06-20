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ЗНО 2019: з'явилися результати тестів з англійської мови та біології
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Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив результати зовнішнього оцінювання (ЗНО) з іноземних мов та біології. Дізнайтеся, які ж бали ви отримали за тестування 2019!
На інформаційній сторінці вступників з'явилася інформація про результати ЗНО 2019. Ці конкурсні бали будуть враховані під час вступної кампанії, а також для оцінювання за державну підсумкову атестацію.
Тут більше: Вхід в особистий кабінет учасника ЗНО 2019
20 червня стали відомі результати тестування з іноземних мов (англійської, німецької, французької та іспанської) та біології.
Дізнатися результати ЗНО з усіх предметів можна тут
Результати ЗНО з іноземних мов
Усі тести з іноземних мов містили 59 завдань, за правильне виконання яких учасник мав можливість отримати 72 тестових бали. Пороговий бал "склав/не склав" був встановлений на рівні 19 тестових балів. Усі учасники, які подолали визначений експертами бар'єр, отримали рейтингову оцінку, що визначена за шкалою від 100 до 200 балів. Отриманий результат тестування учасники ЗНО зможуть використовувати під час вступної кампанії до вишів.
Ось таблиця переведення балів ЗНО з англійської:
Результати зовнішнього оцінювання з іноземної мови можуть бути зараховані як ДПА за шкільний курс з англійської, німецької, французької або іспанської мови. Відповідно, Український центр оцінювання якості освіти склав окремі таблиці переведення тестових балів у шкалу 1-12 балів.
Учасники тестування 2019 зможуть ознайомитись зі скан-копіями своїх бланків відповідей. Бланки відповідей будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 21 червня.
РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО З біології
Тест з біології містив 48 завдань, за правильне виконання яких учасник мав можливість отримати 80 тестових балів. Пороговий бал "склав/не склав" встановлений на рівні 23 тестових бали.
Таблиця переведення балів з біології у 200-бальну шкалу:
Результати ЗНО також можуть бути враховані як державна підсумкова атестація з біології за шкільний курс з предмета. Ось таблиця відповідності тестових балів оцінкам за шкалою 1-12 балів:
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