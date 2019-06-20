Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

ЗНО 2019: з'явилися результати тестів з англійської мови та біології

  • 10
Результат ЗНО - фото 1
Результат ЗНО

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив результати зовнішнього оцінювання (ЗНО) з іноземних мов та біології. Дізнайтеся, які ж бали ви отримали за тестування 2019!

На інформаційній сторінці вступників з'явилася інформація про результати ЗНО 2019. Ці конкурсні бали будуть враховані під час вступної кампанії, а також для оцінювання за державну підсумкову атестацію.

Тут більше: Вхід в особистий кабінет учасника ЗНО 2019

20 червня стали відомі результати тестування з іноземних мов (англійської, німецької, французької та іспанської) та біології.

Дізнатися результати ЗНО з усіх предметів можна тут

Результати ЗНО з іноземних мов

Усі тести з іноземних мов містили 59 завдань, за правильне виконання яких учасник мав можливість отримати 72 тестових бали. Пороговий бал "склав/не склав" був встановлений на рівні 19 тестових балів. Усі учасники, які подолали визначений експертами бар'єр, отримали рейтингову оцінку, що визначена за шкалою від 100 до 200 балів. Отриманий результат тестування учасники ЗНО зможуть використовувати під час вступної кампанії до вишів.

Ось таблиця переведення балів ЗНО з англійської:

Таблиця переведення балів ЗНО англійська мова - фото 335578

Результати зовнішнього оцінювання з іноземної мови можуть бути зараховані як ДПА за шкільний курс з англійської, німецької, французької або іспанської мови. Відповідно, Український центр оцінювання якості освіти склав окремі таблиці переведення тестових балів у шкалу 1-12 балів.

ЗНО 2019: з'явилися результати тестів з англійської мови та біології - фото 335576
ЗНО 2019: з'явилися результати тестів з англійської мови та біології - фото 335577

Учасники тестування 2019 зможуть ознайомитись зі скан-копіями своїх бланків відповідей. Бланки відповідей будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 21 червня.

РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО З біології

Тест з біології містив 48 завдань, за правильне виконання яких учасник мав можливість отримати 80 тестових балів. Пороговий бал "склав/не склав" встановлений на рівні 23 тестових бали.

Таблиця переведення балів з біології у 200-бальну шкалу:

Таблиця переведення балів з біології у 200-бальну шкалу: - фото 335585

Результати ЗНО також можуть бути враховані як державна підсумкова атестація з біології за шкільний курс з предмета. Ось таблиця відповідності тестових балів оцінкам за шкалою 1-12 балів:

ЗНО 2019: з'явилися результати тестів з англійської мови та біології - фото 335586

Читайте також: Вступна кампанія 2019: терміни подачі заяві зміни в конкурсі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чорнобиль 1 серія 2019: дивитись онлайн серіал українською, сюжет
  • Вчора, 12:00
  • 16860
Як купити кондиціонер для квартири: поради, які врятують вас цього літа
  • Вчора, 12:15
  • 459
Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео
  • Вчора, 18:00
  • 325
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Освіта ЗНО