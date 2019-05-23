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ЗНО 2019 з української мови і літератури: оприлюднені завдання
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ЗНО з української мови і літератури відбулося 23 травня, й Український центр оцінювання якості освіти вже оприлюднив завдання. Оскільки це тестування потрібно для вступу на чимало спеціальностей – тест складали понад 349 тисяч людей.
ЗНО з української мови і літератури майбутні абітурієнти складали 180 хвилин. У тесті потрібно було виконати 58 завдань, за які можна максимально набрати 104 бали.
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Сертифікаційна робота з української мови і літератури налічує 58 завдань різних форм і складається з трьох частин: "Українська мова" – 33 завдання, "Українська література" – 24 завдання, і "Власне висловлення" – одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
Завдання ЗНО з української мови та літератури 2019
Правильні відповіді на завдання тесту ЗНО з української мови і літератури будуть оприлюднені 24 травня. При цьому результати зовнішнього оцінювання стануть відомі до 14 червня: вони зараховуватимуться як вступний тест для охочих вступати до закладів вищої освіти у цьому році, і, за бажанням випускника, як державна підсумкова атестація зі шкільного курсу з предмета.
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