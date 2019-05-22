ЗНО 2019 з математики: опубліковано всі правильні відповіді та розв'язки

З'явилися відповіді на ЗНО з математики 2019

ЗНО з математики пройшло 21 травня, й Український центр оцінювання якості освіти вже показав правильні відповіді першого тестування у 2019 році. Тест цьогоріч складали 152 тисячі людей. Якщо ви серед них – дізнавайтесь розв'язки завдань!

Тест ЗНО з математики майбутні абітурієнти складали 180 хвилин. За цей час їм потрібно було дати відповіді на 33 завдання, які максимально оцінюються у 62 бали.

При цьому завдання відрізнялися за рівнем складності:

з вибором однієї правильної відповіді (20);

на встановлення відповідності (4);

відкритої форми з короткою відповіддю (6);

відкритої форми з розгорнутою відповіддю (3).

Усі завдання ЗНО з математики 2019 можна переглянути тут .

Важливо: максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО, правильно зробивши всі завдання, що зараховуються як державна підсумкова атестація, становить 52 балам. Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати правильно виконавши всі завдання тесту - 62 бали.

Тим часом предметна фахова комісія Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднила відповіді до завдань роботи з математики. Перевірте себе або своїх дітей!

ЗНО математика 2019 – правильні відповіді

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