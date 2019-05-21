ЗНО 2019 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту

ЗНО з математики відбулося 21 травня, й Український центр оцінювання якості освіти вже оприлюднив завдання першого тестування у 2019 році. Оскільки математика потрібна для вступу на чимало спеціальностей – тест складали 152 тисяч людей.

ЗНО з математики майбутні абітурієнти складали 180 хвилин. У тесті потрібно було виконати 33 завдання, за які можна максимально набрати 62 бали.

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При цьому завдання відрізнялися за рівнем складності: з вибором однієї правильної відповіді; на встановлення відповідності; відкритої форми з короткою відповіддю, що містять два типи завдань: структуроване і неструктуроване; відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Завдання ЗНО з математики 2019

Правильні відповіді на завдання тесту ЗНО з математики будуть оприлюднені 22 травня. При цьому результати зовнішнього оцінювання стануть відомі до 13 червня: вони зараховуватимуться як вступний тест для охочих вступати до закладів вищої освіти у цьому році, і, за бажанням випускника, як державна підсумкова атестація зі шкільного курсу з предмета.

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