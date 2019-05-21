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ЗНО 2019 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту

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ЗНО математика 2019 - фото 1
ЗНО математика 2019

ЗНО з математики відбулося 21 травня, й Український центр оцінювання якості освіти вже оприлюднив завдання першого тестування у 2019 році. Оскільки математика потрібна для вступу на чимало спеціальностей – тест складали 152 тисяч людей.

ЗНО з математики майбутні абітурієнти складали 180 хвилин. У тесті потрібно було виконати 33 завдання, за які можна максимально набрати 62 бали.

Це цікаво: Дати, коли оголосять бали ЗНО з різних предметів

При цьому завдання відрізнялися за рівнем складності: з вибором однієї правильної відповіді; на встановлення відповідності; відкритої форми з короткою відповіддю, що містять два типи завдань: структуроване і неструктуроване; відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Завдання ЗНО з математики 2019

ЗНО 2019 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 329209
ЗНО 2019 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 329202
ЗНО 2019 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 329201
ЗНО 2019 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 329220
ЗНО 2019 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 329203
ЗНО 2019 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 329205
ЗНО 2019 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 329207
ЗНО 2019 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 329204
ЗНО 2019 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 329217
ЗНО 2019 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 329214
ЗНО 2019 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 329206
ЗНО 2019 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 329216
ЗНО 2019 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 329211
ЗНО 2019 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 329219

ЗНО 2019 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 329215

ЗНО 2019 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 329208
ЗНО 2019 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 329212

ЗНО 2019 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 329218

ЗНО 2019 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 329213
ЗНО 2019 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 329210

Правильні відповіді на завдання тесту ЗНО з математики будуть оприлюднені 22 травня. При цьому результати зовнішнього оцінювання стануть відомі до 13 червня: вони зараховуватимуться як вступний тест для охочих вступати до закладів вищої освіти у цьому році, і, за бажанням випускника, як державна підсумкова атестація зі шкільного курсу з предмета.

До теми: Коли ЗНО 2019: дати, графік і календар тестування з різних предметів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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