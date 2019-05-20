ЗНО 2019 з математики: дата, програма, онлайн тест для підготовки

Зовнішнє незалежне оцінювання 2019 стартує 21 травня. Цикл тестувань розпочнеться з математики. Читайте далі та дізнайтеся, дату, програму та тести для підготовки.

ЗНО з математики відбудеться 21 травня.

Результати ЗНО з усіх предметів оприлюднять на інформаційних сторінках учасників тестування до 25 червня 2019 року. Бали з математики оголосять до 14 червня.

Додаткова сесія з математики буде 26 червня.

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Програма ЗНО з математики тут.

Підготовка до ЗНО з математики

Тести для підготовки проходьте тут.

При підготовці з математики важливо визначити ваші слабкі сторони, адже серйозні прогалини у знаннях з алгебри та геометрії ускладнюють засвоєння нового матеріалу й подальшу підготовку до тесту.

МАТЕМАТИЧНИЙ АСИСТЕНТ

Якщо вашій дитині необхідно здавати математику – у неї на смартфоні має бути цей додаток. Він дозволяє не лише вивчати шкільну програму, а й проходити тестування, закріплювати знання. Крім того, всередині ви знайдете всі необхідні алгебраїчні та геометричні формули.

ЗНО-ВІТАМІНКИ ПРИ РОЗБЛОКУВАННІ СМАРТФОНА

Ідеальний додаток для тих дітей, які часто залипають у своїх смартфонах. При увімкненні ви обираєте певні предмети та даєте програмі дозвіл на активацію при розблокуванні екрану. Кожного разу, коли ваше чадо буде братися за смартфон – йому потрібно буде пройти тестування для того, щоб його розблокувати. Зручно та цікаво!

IZNOTEST

Сайт, який об'єднує в собі тестування з усіх предметів. Для зручності все розбито по блоках, що дозволяє проходити ті теми, які ви знаєте не так досконало. Також можна просто проходити тренувальні тести.

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