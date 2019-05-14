На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ЗНО 2019 онлайн: де пройти тести для підготовки до всіх предметів
-
- 35
ЗНО 2019 розпочнеться 21 травня тестом з математики. Не витрачайте часу дарма – готуйтесь! Радіо МАКСИМУМ підготувало для вас корисні сайти, на яких можна пройти тестування для підготовки.
В Україні незабаром відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання 2019. До вашої уваги перелік предметів та тести для підготовки. Такі пробні тести допомагають школярам підготуватися до основного тестування, ознайомитися із запитаннями, оцінити рівень знань тощо.
І ще: Підготовка до ЗНО 2019 з усіх предметів: найкращі сайти і додатки
Тисніть на пункт та переходьте до потрібних вам додатків:
- Підготовка до математики
- Підготовка до української мови і літератури
- Підготовка до іспанської мови
- Підготовка до німецької мови
- Підготовка до французької мови
- Підготовка до англійської мови
- Підготовка до фізики
- Підготовка до історії України
- Підготовка до біології
- Підготовка до географії
- Підготовка до хімії
- Підготовка до всіх предметів
Математика
ЗНО з математики відбудеться 21 травня. Тести для підготовки проходьте тут.
При підготовці з математики важливо визначити ваші слабкі сторони, адже серйозні прогалини у знаннях з алгебри та геометрії ускладнюють засвоєння нового матеріалу й подальшу підготовку до тесту.
Українська мова та література
ЗНО з української мови та літератури відбудеться 23 травня. Тести для підготовки проходьте тут.
При підготовці до тестів з української мови важливо добре вивчити правила та зрозуміти їх. Просто завчені правила не дадуть результату.
При підготовці до тестів з української літератури важливо розбирати теми у хронологічній послідовності. Це допоможе у майбутньому краще орієнтуватися у житті письменників та у літературних течіях.
Іспанська, німецька, французька мови
ЗНО з іспанської, німецької, французької мови відбудеться 27 травня.
Тести для підготовки з іспанської мови проходьте тут.
Тести для підготовки з німецької мови проходьте тут.
Тести для підготовки з французької мови проходьте тут.
При підготовці до ЗНО з іноземних мов важливо не просто тренуватися у написанні тестів, але й підвищити загальний рівень знання мови.
Англійська мова
ЗНО з англійської мови відбудеться 28 травня. Тести для підготовки проходьте тут.
При підготовці до тестів з англійської мови можете використовувати лайфхак: дивіться фільми та серіали англійською мовою з англійськими субтитрами.
Також зробіть нахил на вивчення граматики, адже вона дуже важлива!
Фізика
ЗНО з фізики відбудеться 30 травня. Тести для підготовки проходьте тут.
При підготовці до тестів з фізики важливо поєднувати теорію та практику, адже одне без іншого не дасть бажаного результату. Вивчайте теоретичні основи та розв'язуйте задачі.
Історія України
ЗНО з історії України відбудеться 4 червня. Тести для підготовки проходьте тут.
При підготовці до тестів з історії України важливо засвоювати інформацію поступово, у хронологічному порядку, розуміти історичні процеси. Також створіть собі окремі підрозділи для вивчення: пам'ятки архітектури, постаті, дати, карти.
Біологія
ЗНО з біології відбудеться 6 червня. Тести для підготовки проходьте тут.
При підготовці до тестів з біології не забувайте про практичну складову. Теорію, звичайно, теж потрібно вчити, але практика не менш важлива.
Географія
ЗНО з географії відбудеться 11 червня. Тести для підготовки проходьте тут.
При підготовці до тестів з географії визначте свої слабкі сторони й заповнюйте ці прогалини.
Хімія
ЗНО з хімії відбудеться 13 червня. Тести для підготовки проходьте тут.
При підготовці до тестів з хімії важливо поєднувати теорію та практику, адже одне без іншого не дасть бажаного результату. Вивчайте теоретичні основи та розв'язуйте задачі.
Всі предмети
ЗНО-Вітамінки при розблокуванні смартфона
Ідеальний додаток для тих дітей, які часто залипають у своїх смартфонах. При увімкненні ви обираєте певні предмети та даєте програмі дозвіл на активацію при розблокуванні екрану. Кожного разу, коли ваше чадо буде братися за смартфон – йому потрібно буде пройти тестування для того, щоб його розблокувати. Зручно та цікаво!
IZNOTEST
Сайт, який об'єднує в собі тестування з усіх предметів. Для зручності все розбито по блоках, що дозволяє проходити ті теми, які ви знаєте не так досконало. Також можна просто проходити тренувальні тести.
До теми: ЗНО 2019: дата тестування, реєстрація та перелік усіх предметів
-
15:29Мораес і Марлос у вишиванках привітали українців зі святом
-
15:25Компанія Fujitsu готує комп'ютерного суддю до Олімпіади 2020
-
15:00Коли ЗНО 2019: дати, графік і календар тестування з різних предметів
-
14:52Кейт Міддлтон з'явилася у сукні з дуже глибоким розрізом
-
14:41Найдорожча модель знялася для Vogue: ефектні кадри
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:20ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України
-
14:00Pianoбой випустив нову пісню Цілуй Мене із співачкою Shy: кліп і текст
-
13:49У Києві встановили пам'ятник гривні
-
13:36Партія ГОЛОС: з'явилася програма політсили Святослава Вакарчука
-
13:17Гра престолів 8: фанати зажадали перезняти фінальний сезон
-
13:00День вишиванки 2019: українські зірки показали, як відзначають свято
-
12:47У NASA показала місце аварії зонда на Місяці: фото
-
12:16Microsoft оновила графічний редактор Paint: що змінилося
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:00Анекдоти про школу: жарти про вчителів, учнів та навчання
-
11:40Легенди минулого століття: архівні фото найкрасивіших жінок
-
11:21Святослав Вакарчук представив свою партію Голос: хто ввійшов у команду співака
-
11:11Інавгурація Зеленського: дата інавгурації нового президента України
-
10:51У Сінгапурі випустили журнал, який написав штучний інтелект
-
10:26Експерти сказали, чи потрібно рахувати калорії, щоб схуднути
-
09:57Як сон, менший на 16 хвилин, впливає на вашу роботу
-
09:24Ось як приготувати смачний розсольник
-
08:51Евровидение 2019: когда и где смотреть онлайн 2 полуфинал 16 мая
-
08:23Ось як назавжди позбутися від проблем із зубами
-
14:20ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України
-
11:21Святослав Вакарчук представив свою партію Голос: хто ввійшов у команду співака
-
07:00Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки
- 15 травня
-
21:50Як часто жінки досягають оргазму: відповідь учених
-
18:25Від цього популярного напою слід відмовитися влітку
-
16:00Цікаві факти про країни світу: правда чи вигадка?
-
13:11Євробачення 2019: прогноз та ставки букмекерів на другий півфінал
-
11:0050-річна Дана Інтернешнл влаштувала ефектне шоу на сцені Євробачення 2019: відео виступу
-
09:29День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем свята
-
07:15Погода 15 травня: точний прогноз по містах України
-
00:08Євробачення 2019: результати голосування, хто пройшов у фінал
- 14 травня
-
21:51ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал 14 травня
-
16:21ТЕСТ: Вгадай, які з цих рядків написав Святослав Вакарчук!
-
12:23Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
-
10:23Популярна музика: сучасні пісні за тиждень
-
08:00Нова акція від Радіо МАКСИМУМ і Київстар: вигравай подарунок для ідеальної подорожі
-
07:33Скільки чашок кави можна випити без шкоди для здоров'я
- 13 травня
-
22:40Ваш секс буде відмінним, якщо винести зі спальні цю річ
-
21:05Євробачення 2019: слухати онлайн пісні всіх учасників конкурсу
-
19:00Ведучі Радіо МАКСИМУМ випробували новий фільтр у Snapchat: кумедні перевтілення
-
18:21Форсаж через 18 років: як змінилися актори улюбленого фільму
-
15:51ТЕСТ: Перевір, наскільки уважно ти дивився мультфільми в дитинстві!
-
12:14Сповідь продавця: шахрайські схеми під час продажу техніки, про які має знати кожен
-
08:15Гра престолів 8 сезон 5 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
-
07:23Яку погоду очікувати в Україні 13 травня: точний прогноз