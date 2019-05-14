ЗНО 2019 онлайн: де пройти тести для підготовки до всіх предметів

ЗНО 2019 розпочнеться 21 травня тестом з математики. Не витрачайте часу дарма – готуйтесь! Радіо МАКСИМУМ підготувало для вас корисні сайти, на яких можна пройти тестування для підготовки.

В Україні незабаром відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання 2019. До вашої уваги перелік предметів та тести для підготовки. Такі пробні тести допомагають школярам підготуватися до основного тестування, ознайомитися із запитаннями, оцінити рівень знань тощо.

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Тисніть на пункт та переходьте до потрібних вам додатків:

ЗНО з математики відбудеться 21 травня. Тести для підготовки проходьте тут.

При підготовці з математики важливо визначити ваші слабкі сторони, адже серйозні прогалини у знаннях з алгебри та геометрії ускладнюють засвоєння нового матеріалу й подальшу підготовку до тесту.

ЗНО з української мови та літератури відбудеться 23 травня. Тести для підготовки проходьте тут.

При підготовці до тестів з української мови важливо добре вивчити правила та зрозуміти їх. Просто завчені правила не дадуть результату.

При підготовці до тестів з української літератури важливо розбирати теми у хронологічній послідовності. Це допоможе у майбутньому краще орієнтуватися у житті письменників та у літературних течіях.

ЗНО з іспанської, німецької, французької мови відбудеться 27 травня.

Тести для підготовки з іспанської мови проходьте тут.

Тести для підготовки з німецької мови проходьте тут.

Тести для підготовки з французької мови проходьте тут.

При підготовці до ЗНО з іноземних мов важливо не просто тренуватися у написанні тестів, але й підвищити загальний рівень знання мови.

ЗНО з англійської мови відбудеться 28 травня. Тести для підготовки проходьте тут.

При підготовці до тестів з англійської мови можете використовувати лайфхак: дивіться фільми та серіали англійською мовою з англійськими субтитрами.

Також зробіть нахил на вивчення граматики, адже вона дуже важлива!

ЗНО з фізики відбудеться 30 травня. Тести для підготовки проходьте тут.

При підготовці до тестів з фізики важливо поєднувати теорію та практику, адже одне без іншого не дасть бажаного результату. Вивчайте теоретичні основи та розв'язуйте задачі.

ЗНО з історії України відбудеться 4 червня. Тести для підготовки проходьте тут.

При підготовці до тестів з історії України важливо засвоювати інформацію поступово, у хронологічному порядку, розуміти історичні процеси. Також створіть собі окремі підрозділи для вивчення: пам'ятки архітектури, постаті, дати, карти.

ЗНО з біології відбудеться 6 червня. Тести для підготовки проходьте тут.

При підготовці до тестів з біології не забувайте про практичну складову. Теорію, звичайно, теж потрібно вчити, але практика не менш важлива.

ЗНО з географії відбудеться 11 червня. Тести для підготовки проходьте тут.

При підготовці до тестів з географії визначте свої слабкі сторони й заповнюйте ці прогалини.

ЗНО з хімії відбудеться 13 червня. Тести для підготовки проходьте тут.

При підготовці до тестів з хімії важливо поєднувати теорію та практику, адже одне без іншого не дасть бажаного результату. Вивчайте теоретичні основи та розв'язуйте задачі.

ЗНО-Вітамінки при розблокуванні смартфона

Ідеальний додаток для тих дітей, які часто залипають у своїх смартфонах. При увімкненні ви обираєте певні предмети та даєте програмі дозвіл на активацію при розблокуванні екрану. Кожного разу, коли ваше чадо буде братися за смартфон – йому потрібно буде пройти тестування для того, щоб його розблокувати. Зручно та цікаво!

IZNOTEST

Сайт, який об'єднує в собі тестування з усіх предметів. Для зручності все розбито по блоках, що дозволяє проходити ті теми, які ви знаєте не так досконало. Також можна просто проходити тренувальні тести.

До теми: ЗНО 2019: дата тестування, реєстрація та перелік усіх предметів