ЗНО 2019: дата тестування, реєстрація та перелік усіх предметів

В Україні незабаром відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання 2019. До вашої уваги перелік предметів та дати проведення ЗНО.

Школярі вже мали змогу перевірити свої сили у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2019. Пробне ЗНО допомагає школярам підготуватися до основного тестування, ознайомитися із запитаннями, попрактикуватися в заповненні бланків, оцінити рівень знань тощо.

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Реєстрація на ЗНО 2019

Дата реєстрації: з 5 лютого по 25 березня 2019

Участь у пробному тестуванні є добровільною. Додаткового періоду для перереєстрації та дореєстрації учасників на ЗНО 2019 не буде. Змінювати реєстраційні дані можна теж до 25 березня. Зауважте, що до 30 квітня 2019 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Дати проведення ЗНО

ЗНО розпочнеться 21 травня, а закінчиться 13 червня.

Математика – 21 травня.

Українська мова та література – 23 травня.

Іспанська, німецька, французька мови – 27 травня.

Англійська мова – 28 травня.

Фізика – 30 травня.

Історія України – 4 червня.

Біологія – 6 червня.

Географія – 11 червня.

Хімія – 13 червня.

Коли оголошення результатів

Результати ЗНО з усіх предметів оприлюднять на інформаційних сторінках учасників тестування до 25 червня 2019 року:

бали з математики, української мови та літератури, фізики оголосять до 14 червня;

бали з іноземних мов та біології – до 20 червня;

бали з історії України, географії, хімії – до 25 червня.

Реєстрація на додаткову сесію ЗНО 2019

Дата реєстрації: з 3 по 20 травня 2019

з 3 по 20 травня 2019 Для окремих учасників, які не змогли зареєструватися для проходження ЗНО в основний період, передбачена додаткова сесія. Щодо графіка проведення додаткової сесії ЗНО, то він буде оприлюднений до 30 квітня, а результати ЗНО учасники додаткової сесії отримають до 18 липня.

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