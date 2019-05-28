ЗНО 2019 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору

ЗНО з англійської мови відбулося 28 травня, й Український центр оцінювання якості освіти вже оприлюднив завдання. Це тестування потрібно для вступу на чимало спеціальностей – дізнайтеся, які були завдання.

ЗНО з англійської мови майбутні абітурієнти складали 150 хвилин. У тесті потрібно було виконати 59 завдань різних форм: Розуміння мови на слух (аудіювання) (16 завдань), Читання (22 завдання), Використання мови (20 завдань) та Письмо (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

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Завдання ЗНО з англійської мови 2019

Правильні відповіді на завдання тесту ЗНО з англійської мови будуть оприлюднені 20 червня. При цьому результати зовнішнього оцінювання стануть відомі до 14 червня: вони зараховуватимуться як вступний тест для охочих вступати до закладів вищої освіти у цьому році, і, за бажанням випускника, як державна підсумкова атестація зі шкільного курсу з предмета.

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