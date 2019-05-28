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Володимир Зеленський ЗНО

ЗНО 2019 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору

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ЗНО англійська мова 2019 - фото 1
ЗНО англійська мова 2019

ЗНО з англійської мови відбулося 28 травня, й Український центр оцінювання якості освіти вже оприлюднив завдання. Це тестування потрібно для вступу на чимало спеціальностей – дізнайтеся, які були завдання.

ЗНО з англійської мови майбутні абітурієнти складали 150 хвилин. У тесті потрібно було виконати 59 завдань різних форм: Розуміння мови на слух (аудіювання) (16 завдань), Читання (22 завдання), Використання мови (20 завдань) та Письмо (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

Це цікаво: Дати, коли оголосять бали ЗНО з різних предметів

Завдання ЗНО з англійської мови 2019

Аудіювання можна прослухати за цим посиланням.
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ЗНО 2019 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 330372
ЗНО 2019 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 330373
ЗНО 2019 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 330376
ЗНО 2019 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 330375
ЗНО 2019 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 330377
ЗНО 2019 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 330378
ЗНО 2019 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 330381
ЗНО 2019 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 330380
ЗНО 2019 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 330382
ЗНО 2019 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 330383
ЗНО 2019 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 330386
ЗНО 2019 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору - фото 330385

Правильні відповіді на завдання тесту ЗНО з англійської мови будуть оприлюднені 20 червня. При цьому результати зовнішнього оцінювання стануть відомі до 14 червня: вони зараховуватимуться як вступний тест для охочих вступати до закладів вищої освіти у цьому році, і, за бажанням випускника, як державна підсумкова атестація зі шкільного курсу з предмета.

До теми: Коли ЗНО 2019: дати, графік і календар тестування з різних предметів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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