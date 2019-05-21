ЗНО 2019: які документи треба взяти з собою і де знайти перепустку

21 травня розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання. Для того, щоб потрапити на тестування, абітурієнтам потрібно мати з собою деякі документи. Дізнайтеся, що саме потрібно взяти з собою.

Зауважте, що відсутність одного з перелічених документів не дозволить взяти участь у тестуванні з певного предмета. Також не розглядають копії документів – повинен бути оригінал. Візьміть 2-3 ручки чорні ручки. Ще дозволено мати воду в прозорій пляшці без етикетки.

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Документи, які потрібно взяти на ЗНО:

оригінал сертифіката учасника ЗНО (той, що з фото і голограмою)

оригінал документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті (паспорт, свідоцтво про народження тощо)

запрошення-перепустка

Де знайти запрошення-перепустку

Перепустку потрібно видрукувати на інформаційній сторінці учасника – тут.

Від 26 квітня на особистих інформаційних сторінках учасників вже розміщені запрошення-перепустки. У них вказані адреси пунктів тестування.

До 20 травня необхідно самостійно сформувати та видрукувати запрошення-перепустку зі своєї інформаційної сторінки на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Отримати доступ до персональної сторінки можна за номером сертифіката про реєстрацію для участі в ЗНО та пін-кодом, зазначеним в ньому.

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