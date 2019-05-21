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ЗНО 2019: які документи треба взяти з собою і де знайти перепустку

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перепуства і документи на ЗНО - фото 1
перепуства і документи на ЗНО

21 травня розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання. Для того, щоб потрапити на тестування, абітурієнтам потрібно мати з собою деякі документи. Дізнайтеся, що саме потрібно взяти з собою.

Зауважте, що відсутність одного з перелічених документів не дозволить взяти участь у тестуванні з певного предмета. Також не розглядають копії документів – повинен бути оригінал. Візьміть 2-3 ручки чорні ручки. Ще дозволено мати воду в прозорій пляшці без етикетки.

І ще: ЗНО 2019: дата тестування, реєстрація та перелік усіх предметів

Документи, які потрібно взяти на ЗНО:

  • оригінал сертифіката учасника ЗНО (той, що з фото і голограмою)
  • оригінал документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті (паспорт, свідоцтво про народження тощо)
  • запрошення-перепустка
ЗНО 2019: які документи треба взяти з собою і де знайти перепустку - фото 328912

Де знайти запрошення-перепустку

Перепустку потрібно видрукувати на інформаційній сторінці учасника – тут.

Від 26 квітня на особистих інформаційних сторінках учасників вже розміщені запрошення-перепустки. У них вказані адреси пунктів тестування.

До 20 травня необхідно самостійно сформувати та видрукувати запрошення-перепустку зі своєї інформаційної сторінки на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Отримати доступ до персональної сторінки можна за номером сертифіката про реєстрацію для участі в ЗНО та пін-кодом, зазначеним в ньому.

ЗНО 2019: які документи треба взяти з собою і де знайти перепустку - фото 328913

До теми: ЗНО 2019 онлайн: де пройти тести для підготовки до всіх предметів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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