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ЗНО 2019 українська мова і література: правильні відповіді на тести

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З'явилися відповіді на ЗНО з української мови і літератури 2019 - фото 1
З'явилися відповіді на ЗНО з української мови і літератури 2019

ЗНО з української мови і літератури пройшло 23 травня, й Український центр оцінювання якості освіти вже показав правильні відповіді першого тестування у 2019 році. Тест цьогоріч складали понад 349 тисяч людей. Якщо ви серед них – дізнавайтесь розв'язки завдань!

Тест ЗНО з української мови і літератури майбутні абітурієнти складали 180 хвилин. За цей час їм потрібно було дати відповіді на 58 завдань, які максимально оцінюються у 104 бали.

При цьому завдання відрізнялися за рівнем складності: з вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності, твір.

Усі завдання ЗНО з математики 2019 можна переглянути тут.

Тим часом предметна фахова комісія Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднила відповіді до завдань роботи з української мови і літератури. Перевірте себе або своїх дітей!

ЗНО українська мова і література 2019 – правильні відповіді

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ЗНО 2019 українська мова і література: правильні відповіді на тести - фото 329775
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ЗНО 2019 українська мова і література: правильні відповіді на тести - фото 329776

Читайте також: Результати ЗНО 2019: дати, коли оголосять бали з різних предметів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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