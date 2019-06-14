На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ЗНО 2019: прохідний бал і таблиця переведення балів у пороговий
-
- 72
Комісія визначила "порогові бали". Тепер учасники ЗНО можуть вирахувати, скільки балів набрали за тестування. Перевірте чи набрали ви необхідний мінімум балів, щоб подати документи до ВНЗ.
Для визначення результатів ЗНО 2019 року з кожного предмета встановлюють "пороговий бал". Це та кількість тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт. А от учасники тестування, які не подолали цей "поріг", не зможуть використати результат ЗНО з цього предмета для вступу до ВНЗ. Усі інші абітурієнти, які набрали більше "порогового бала", отримають оцінку за шкалою 100-200 балів і мають право брати участь у конкурсному відборі під час вступу на навчання.
І ще: ЗНО 2019: вхід в особистий кабінет учасника та інформація про тести
Українська мова і література
Поріг "склав/не склав" для ЗНО з української мови і літератури у 2019 році дорівнюватиме 23 тестовим балам. 53 613 осіб серед учасників ЗНО не склали тест з української мови і літератури й це дорівнює 16% від загальної кількості учасників тестування. Адаптивний поріг "склав/не склав" для осіб з особливими (мовними) освітніми потребами – 14 тестових балів.
Математика
Поріг "склав/не склав" для ЗНО з математики у 2019 році дорівнюватиме 11 тестовим балам. Тест ЗНО з математики не склали 18% від загальної кількості учасників тестування.
Фізика
Поріг "склав/не склав" для ЗНО з фізики у 2019 році дорівнюватиме 13 тестовим балам. 3 204 особи учасників ЗНО не склали тест з фізики й це дорівнює 15% від загальної кількості учасників тестування.
До теми: Вступна кампанія 2019: терміни подачі заяв, зміни в конкурсі і результати вступу
-
16:13Як користуватися парфумами влітку: прості поради
-
16:00Коли Петрів піст 2019 в Україні: дата початку і завершення Петрівки
-
15:57Дельфіни заводять друзів за спільними інтересами, – вчені
-
15:43ТНМК – Ми Смішили Бога: ностальгійний кліп, який повертає в дитинство
-
15:35Привітання з Трійцею 2019: смс, вірші, смс і проза з Зеленими святами
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:24Збірна України злетіла в рейтингу ФІФА: рекордний прорив
-
15:12Тотальний релакс: чоловік зробив автомобіль, яким можна керувати лежачи на гамаку
-
14:55Ці прості звички дозволяють продовжити молодість
-
14:43Тіна Кароль поділилася відвертим знімком у ліжку
-
14:26Xiaomi пропонує користувачам випробувати новий лаунчер
-
14:19Коли змирився з долею: відео з котом розвеселило мережу
-
14:15Як не варто одягатися чоловікам влітку: стильні поради
-
14:00Картинки з Випускним 2019: вітальні листівки і відкритки випускникам
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:56Звабливі дівчата в об'єктиві американського фотографа (18+)
-
13:23LITTLE BIG – I'M OK: зацініть новий драйвовий хіт цього літа
-
13:10ЗНО 2019: прохідний бал і таблиця переведення балів у пороговий
-
12:56Доктор Сон: трейлер продовження легендарного Сяйва
-
12:33ЗНО 2019: з'явилися результати тестів з української мови, математики і фізики
-
12:25Зовсім без одягу: нове фото Насті Каменських розбурхало мережу (18+)
-
12:00Цікавий тест: Вгадай, чи це сказав Трамп
-
11:55Викрадений собака зустрівся з господарями через два роки: відео, яке розчулює
-
11:41ЗНО 2019: вхід в особистий кабінет учасника та інформація про тести
-
11:27Яку погоду очікувати в Україні на вихідних
-
14:15Як не варто одягатися чоловікам влітку: стильні поради
-
12:00Цікавий тест: Вгадай, чи це сказав Трамп
-
08:53KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат: слухайте новий хіт гурту 2019
-
07:14Лайфхаки для водіїв: як вберегтися від аномальної спеки
- 13 червня
-
21:457 ознак того, що вона вас зраджує
-
17:56Лисий і босий підпільник: улюблені хіти зірки 90-х Андрія Миколайчука
-
15:21Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)
-
13:31Енциклопедія їжі: як правильно та смачно приготувати окрошку
-
11:00Яким був перший у світі мобільний телефон: еволюція найпопулярнішого гаджета
-
09:02Як швидко прибрати живіт і боки в домашніх умовах
- 12 червня
-
22:57Як заснути влітку: поради, які допоможуть пережити спекотну ніч
-
21:24Чого хочуть чоловіки під час сексу: коротка мануалка
-
18:43Експерти розповіли, які загрози ховаються в офісних кондиціонерах
-
16:555 ідей, як провести вихідні влітку
-
14:30Що таке детокс: користь і шкода популярного напою для очищення організму
-
12:10ТУНІС замість Єгипту та Туреччини: як дешево і круто провести відпустку
-
10:51Трійця 2019 в Україні: дата, коли будуть вихідні на Зелені свята
-
07:31Як просто перетворитися з сови на жайворонка
- 11 червня
-
21:2212 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:33Україна сенсаційно вийшла у фінал ЧС з футболу U-20: відео переможного голу
-
19:55Купатися заборонено! Позеленіле море Одеси у свіжих знімках
-
17:21Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Бургас
-
16:14Автобусний лоукостер FlixBus вийшов на український ринок: маршрути і ціни
-
14:22Як схуднути в животі за три дні: найефективніші методи
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, що стало причиною хвороби у серіалі Доктор Хаус