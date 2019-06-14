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ЗНО Парламентські вибори 2019

ЗНО 2019: прохідний бал і таблиця переведення балів у пороговий

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результати ЗНО 2019

Комісія визначила "порогові бали". Тепер учасники ЗНО можуть вирахувати, скільки балів набрали за тестування. Перевірте чи набрали ви необхідний мінімум балів, щоб подати документи до ВНЗ.

Для визначення результатів ЗНО 2019 року з кожного предмета встановлюють "пороговий бал". Це та кількість тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт. А от учасники тестування, які не подолали цей "поріг", не зможуть використати результат ЗНО з цього предмета для вступу до ВНЗ. Усі інші абітурієнти, які набрали більше "порогового бала", отримають оцінку за шкалою 100-200 балів і мають право брати участь у конкурсному відборі під час вступу на навчання.

І ще: ЗНО 2019: вхід в особистий кабінет учасника та інформація про тести

Українська мова і література

Поріг "склав/не склав" для ЗНО з української мови і літератури у 2019 році дорівнюватиме 23 тестовим балам. 53 613 осіб серед учасників ЗНО не склали тест з української мови і літератури й це дорівнює 16% від загальної кількості учасників тестування. Адаптивний поріг "склав/не склав" для осіб з особливими (мовними) освітніми потребами – 14 тестових балів.

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ЗНО 2019: прохідний бал і таблиця переведення балів у пороговий - фото 334229

Математика

Поріг "склав/не склав" для ЗНО з математики у 2019 році дорівнюватиме 11 тестовим балам. Тест ЗНО з математики не склали 18% від загальної кількості учасників тестування.

ЗНО 2019: прохідний бал і таблиця переведення балів у пороговий - фото 334232
ЗНО 2019: прохідний бал і таблиця переведення балів у пороговий - фото 334234

Фізика

Поріг "склав/не склав" для ЗНО з фізики у 2019 році дорівнюватиме 13 тестовим балам. 3 204 особи учасників ЗНО не склали тест з фізики й це дорівнює 15% від загальної кількості учасників тестування.

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До теми: Вступна кампанія 2019: терміни подачі заяв, зміни в конкурсі і результати вступу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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