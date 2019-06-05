ЗНО 2019 історія України: з'явилися правильні відповіді на тести

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді на ЗНО з історії України, яке складали понад 220 тисяч абітурієнтів. Перевірте власні відповіді на тести та підрахуйте результати!

ЗНО з історії України 2019 складалося із 60 завдань чотирьох рівнів складності. У першій частині тестування абітурієнти мали відповісти на запитання про історію ХХ – початку ХХІ с (результат виконання цих завдань буде зарахований як державна підсумкова атестація), а в другій – виконати завдання про історію від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.

Тут більше: Опубліковані завдання ЗНО з історії України 2019

5 червня фахова комісія УЦОЯО оприлюднила офіційні правильні відповіді на тести з історії. Свої результати абітурієнти дізнаються у своєму кабінеті до 20 червня.

Відповіді на ЗНО з історії України 2019

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