Оточуювальці та періжки: найсмішніші перли учасників ЗНО 2019 з укрмови

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури 2019 відбулося 23 травня. Це ЗНО складали майже 350 тисяч осіб, які повинні були виконати не тільки тести, а й написати власне висловлювання. Ось найкращі перли із творів!

Уже традиційно цитати з творів учасників ЗНО з мови та літератури стають "перлами" мережі, і 2019-й – не виняток. Абітурієнти намагаються компенсувати брак знань багатою фантазією, але натомість стають авторами кумедних мемів.

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Зацініть найсмішніші фрази горе-абітурієнтів, які оприлюднила вчителька Дарія Дмитрієва. Авторську орфографію та пунктуацію збережено:

На своєму шляху я зустрічаю безліч спокус, такі як друзі та інтернет.

Підтримка близьких допомогла достигнути мети.

Треба йти до своєї мрії поступово. Як більшість літературних письменників, які пишуть: твори, романи, прозу.

Мені 17 років, і я не боюся їздити на машині по місту. Поліція не чекає, що є така нагла людина, як я.

Якщо ти задався метою добитися мрію...

Мене надихає підтримка мого кота.

Треба накласти максимум зусиль...

На мою думку приходить приклад.

Хочу охопити літературу в цілому, щоб сказати вам приклад.

Якщо немає мрії, для чого тобі пити, їсти, чистити зуби?

...вступити до університету вищої освіти.

Полягатись на свої сили...

Треба йти вперед, не дивлячись на задній план.

Заздра існувала і завжди буде існувати.

Почало все отримуватись.

Не прагнеться до мрії.

Вона завжди мріяла, та ще так, по-багатому.

Якщо покопатися в моїй голові, то можна зустріти одну маленьку думку.

У тебе є ти, і разом ви зможете досягти все.

Але дійшовши до одинадцятого класу, я розклав усе по підвіконням і зрозумів...

Не треба слухати оточуювальців.

Страшна доля спіткала фразеологізм " опускати руки ":

Він не вішав руки.

Вони не опускаючи руки, стояли на ногах.

...не опускати плечі...

Не опускати руки і ноги.

Маргарита опустила руки, лягла під потяг, але з цього нічого доброго не вийшло

Приклади з літератури та мистецтва теж заслуговують окремої уваги:

Леся Українка вірила в себе дивившись просто вікно на цвітущі дерева.

Поетеса не могла передвигати пальчики і щоб не плакать сміялась.

На шляху Ліни Костенко вічна перешкода – туберкульоз кісток.

Шевченко у творі "Слово про похід Ігорів" писав про героїзм 300 спартанців.

Герой твору "Місто" Микола Хвильовий...

Степан Радченко побував на літературній вечері і захотів написати вірш.

Поряд з Марусею Чурай був Іван Сірко, який по-справжньому її кохав.

Прикладом з художньої літератури є "Маленький принц", автор якого Том Сойєр.

"Над прірвою у рожі" Селенджа...

У творі "Кайдашева сім'я" П. Куліша свекруха так і померла з поганими словами на плечах.

Головний герой роману "Місто" із звичайним ім'ям Степан і шаленою жагою до слави...

Цьому стане приклад фільм Робінзона Крузера який не втратив мрію повернутися до дому.

Можна згадати історію з твору Довженка "Три зозулі з поколоном", де дівчина усе життя була закохана у заміжнього чоловіка.

Не багато думаючи Арнольд Шварцнегер втік з армії і виграв змагання, але військова міліція його заарештувала.

Барак Обама провів половину свого життя в хатинці-мазанці без вікон або дверей.

Прикладом з життя є Ринат Ахметов – мільярдер України. Він починав з періжків.

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