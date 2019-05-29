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Володимир Зеленський ЗНО

ЗНО 2019 англійська мова: з'явилися правильні відповіді на тести

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З'явилися відповіді на ЗНО з англійської мови 2019 - фото 1
З'явилися відповіді на ЗНО з англійської мови 2019

ЗНО з англійської мови пройшло 28 травня, й Український центр оцінювання якості освіти вже показав правильні відповіді першого тестування у 2019 році. Дізнавайтесь розв'язки завдань!

Тест ЗНО з англійської мови майбутні абітурієнти складали 150 хвилин. За цей час їм потрібно було дати відповіді на 59 завдань.

При цьому завдання відрізнялися за рівнем складності: Розуміння мови на слух (аудіювання) (16 завдань), Читання (22 завдання), Використання мови (20 завдань) і Письмо (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю)

Усі завдання ЗНО з математики 2019 можна переглянути тут.

Тим часом предметна фахова комісія Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднила відповіді до завдань роботи з англійської мови. Перевірте себе або своїх дітей!

ЗНО англійська мова 2019 – правильні відповіді

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ЗНО 2019 англійська мова: з'явилися правильні відповіді на тести - фото 330486

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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