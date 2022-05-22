Знищено понад 50 одиниць ворожої техніки: дивіться на відео, як працюють наші артилеристи

Українські захисники накрили артилерією місце скупчення ворожої техніки. Цією атакою вдалося розтрощити понад 50 одиниць різного озброєння армії Росії.

Так, війська окупантів продовжують зазнавати втрат. І у мережі зявилося чергове відео, на якому показали, як наші артилеристи вправно відпрацювали по точці розташування ворога. Кадри атаки опублікували на сторінці командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в Facebook.

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Як йдеться в описі до ролика, у цей день українські бійці спалили десяток ворожих танків, вісім бронемашин, чотири одиниці інженерної техніки та близько трьох десятків автомобілів.

Артилерією ДШВ та Сухопутних військ знищено велику кількість броньованої та автомобільної техніки окупантів. На відео зафіксовано, як воїни-артилеристи знищують розташування військової техніки супротивника. Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів нашої України! Кожного з окупантів буде покарано, – додали військові.

Якщо відео недоступне, дивіться його за посиланням.

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