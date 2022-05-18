Артилеристи влаштували окупантам перегони – епічне відео

Бійці 45 ОАБр знищили ворожі позиції в одному з сіл / Скриншот з відео

Українські військові продовжують звільняти нашу країну від загарбників, і цього разу бійці знищили ворожу мінометну позицію та змусили окупантів покинути населений пункт.

Кожного дня українські воїни борються з російськими окупантами, знищуючи ворожу техніку та скорочуючи особовий склад. І артилеристи з 25 окремої бригади поділились своїми успіхами на полі бою. Бійці показали, як влаштували військовим РФ перегони та перетворили у попіл їхні позиції в одному з сіл.

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У ролику, що з'явився на офіційній сторінці бригади, можна побачити, як загарбники залишились без опорного пункту, блокпосту та мінометну позицію.

Відзначимо, що станом на 18 травня армія РФ втратила 1 251 танк, 3 043 бойові броньовані машини та 2 137 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Повний перелік втрат окупантів з 24 лютого має такий вигляд:

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