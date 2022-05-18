Фінал для окупантів один: Січеславці ефектно знищили ворожу техніку – відео

Українські військові знову відправили загарбників вслід за російським військовим кораблем. Цього разу бійці Січеславської бригади доповнили кількість знищеної техніки окупантів разом з особовим складом.

Україні воїни кожного дня працюють над тим, щоб в Україні не залишилось жодного російського військового, які вдерлись на нашу територію та намагаються знищити все на своєму шляху. Тому українські бійці регулярно діляться успіхами на полі бою, а нещодавно своїми результатами поділились у 25 окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді.

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Починаємо ранок з приємних новин! Бойова машина піхоти та "заблукалі" окупанти пішли вслід за "русским военным кораблем" у Чорному морі. І хоча задачі в них були різні, але фінал один! Далі буде... Слава Україні, – йдеться в описі.

Відзначимо, що станом на 18 травня армія РФ втратила 1 251 танк, 3 043 бойові броньовані машини та 2 137 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Повний перелік втрат окупантів з 24 лютого має такий вигляд:

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