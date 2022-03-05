Оце нормально доставив: мобілізований з Укрпошти капітан збив ворожий літак

Ми не втомлюємося пишатися нашими людьми. Один із наших героїв – Сергій Чижиков, котрий нещодавно збив ворожий літак над Черніговом.

Сергій Чижиков – мобілізований з Укрпошти капітан. І саме йому вдалося збити російський винищувач Су-35, який напередодні бомбардував житлові райони міста та спричинив загибель 47 містян, пише Новинарня.

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Винищувач ворога вдалося знищити вдень, 4 березня, за допомогою ПЗРК "Ігла-1". А влучним стрільцем став Сергій Чижиков, котрий раніше служив у Західній групі військ в НДР, а тепер уже втретє став до лав ЗСУ (після мобілізації 2014 року).

"Збив!!! Є підтвердження! Сподіваюся, це той під*р, що вчора бомбив місто", – написав він у своєму фейсбуці.

Сам Чижиков з відмінним почуттям гумору:

"Знущаємось, що літуна збито ракетою 1985 року, і це зробив менеджер з роботи з державним сегментом і комунальними підприємствами АТ "Укрпошта", – наголосив він.

В Укрпошті дуже пишаються своїм співробітником. Операторська служба підкреслює, що ворожий літак Су-35, вартість якого 40 – 65 мільйонів доларів США, збив ветеран Сергій Чижиков.

Оце нормально доставив. Пишаємося нашим героєм!, – йдеться у повідомленні.

Ми ж нагадаємо вам про те, що зараз дуже важливо підтримувати українське військо. Зберігайте спокій, любіть ближніх, а також пам'ятайте, що все буде Україна!

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