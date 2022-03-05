Українці знищили ворожої техніки на 3 мільярди доларів, – Forbes

За десять днів війни Росії проти України нашим військовим вдалося добряче так понищити техніку країни-агресорки. Якщо говорити у цифровому вираженні, то мовиться про 3 мільярди доларів США.

Так, українським військовим вдалося вивести з ладу російської техніки на суму 331,2 мільярда рублів (приблизно 3 мільярди доларів). Про це розповідає видання Forbes.

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Зокрема військові ЗСУ знищили 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк і 939 бойових броньованих машин (ББМ).

Відомо, що зруйновані танки обійшлися Росії в 1 мільярд доларів, а ББМ – 600 мільйонів доларів. Що ж стосується літаків і гелікоптерів, які часто зустрічаються з українською землею, то вони оцінюються у ще 1,1 мільярда доларів.

Але варто розуміти, що ця ціна орієнтовна. Видання намагалося знайти вартість кожної одиниці техніки у відкритих джерелах. Так, наприклад, ціна танка у розрахунках – 4 мільйони доларів. Принаймні за такою ціною окупант постачав танки до Алжиру у 2006 році.

Крім винищувачів, українським військовим вдалося знищити ще два великі десантні літаки Іл-76. Один із них під Васильковом, а другий – під Кропивницьким. Кожен із них оцінюється у 86 мільйонів доларів.

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