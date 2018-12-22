Знімок Кім Кардашян з дочкою сестри зворушив Instagram

Фото зірки реаліті-шоу і її племінниці Тру зібрав майже 3,5 мілйьона лайків менш, ніж за день.

Зірка шоу-бізнесу Хлое Кардашян поділилася милим знімком, який миттєво став популярним. На фото зображена її дочка Тру і сестра Кім Кардашян. Знімок з'явився на сторінці Хлое в Instagram.

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Одна з сестер Кардашян 34-річна Хлое любить публікувати знімки своєї дев'ятимісячної дочки. Але у цей раз на фото з'явилася ще й тітка Тру Кім Кардашян. Знімок за півдня зібрав майже 3,5 мільйона лайків і тисячі позитивних коментарів.

На фото Кім тримає дитину на руках і дивиться у камеру, а Тру відвела погляд від фотографа і нахилила голівку до плеча.

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