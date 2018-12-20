Кендалл Дженнер у новій дикій фотосесії

Популярна модель Кендалл Дженнер поділилась свіжими фото з недавньої зйомки відомого бренду Roberto Cavalli.

23-річна модель та учасниця реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кендалл Дженнер встигає не лише займатись своєю кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там у красуні понад млн підписників, адже вона ділиться майже усім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно дівчина вирішила похизуватись перед фанатами першими кадрами зі зйомки для бренду Roberto Cavalli. На фото Кендалл у стильних образах позує у дикій або занедбаній місцевості, що лише підкреслює її амплуа.

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