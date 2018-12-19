Кім Кардашян у міні-сукні знялась з маленькою донечкою

Відома модель Кім Кардашян вкотре опинилась у центрі обговорень. Цього разу зірка реаліті-шоу постала у відвертій сукні разом зі своєю старшою донькою.

38-річна популярна акторка та модель Кім Кардашян встигає не лише зніматись у шоу про життя своєю родини та вести чимало власних проектів, а й займається наповненням профілю в соцмережі Instagram. Там у матері трьох дітей понад 120 мільйонів підписників. І це не дивно, адже вона ділиться майже всім, що з нею відбувається, а також не соромиться демонструвати свої пишні форми.

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Саме через любов до відвертих суконь недавні фото Кім з донечкою Норс почалась нова хвиля обговорень фанатів. Річ у тому, що навіть мила зйомка з дитиною не обійшлась без надто "не матусиного", на думку коментаторів" образу.

"Я і моя найкраща подружка! Норс прийшла відвідати мене на зйомці та попросила зробити кілька фото разом, тільки я та вона! Я повторювала її позування, і ось воно! Я завжди мріяла про донечку, вона ідеальна", – відзначила Кім в описі, пояснюючи своє вбрання та ділячись емоціями.

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