Оголені студенти знялися у відвертій фотосесії для календаря (18+)

Студенти Школи ветеринарних досліджень Единбурзького університету знялися оголеними для благодійного календаря на 2020 рік. З одягу на відчайдухах були хіба що шапки.

У фотопроєкті взяли участь майже 100 студентів. Крім дівчат без одягу зважилися сфотографуватися і хлопці. На знімках вони в оточенні кішок п'ють чай. Крім цього, студенти позували з коровами, північними оленями, кіньми, курками і котами.

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Календар уже надійшов у продаж. Його можна придбати за 12 фунтів стерлінгів. Всі виручені кошти спрямують для ветеринарної клініки All4Paws в столиці Шотландії Единбурзі. Заклад відомо тим, що безкоштовно лікує вихованців бездомних і малозабезпечених людей.

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