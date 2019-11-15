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Оголені студенти знялися у відвертій фотосесії для календаря (18+)

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Оголені студенти знялися у відвертій фотосесії для календаря (18+) - фото 1

Студенти Школи ветеринарних досліджень Единбурзького університету знялися оголеними для благодійного календаря на 2020 рік. З одягу на відчайдухах були хіба що шапки.

У фотопроєкті взяли участь майже 100 студентів. Крім дівчат без одягу зважилися сфотографуватися і хлопці. На знімках вони в оточенні кішок п'ють чай. Крім цього, студенти позували з коровами, північними оленями, кіньми, курками і котами.

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Календар уже надійшов у продаж. Його можна придбати за 12 фунтів стерлінгів. Всі виручені кошти спрямують для ветеринарної клініки All4Paws в столиці Шотландії Единбурзі. Заклад відомо тим, що безкоштовно лікує вихованців бездомних і малозабезпечених людей.

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Оголені студенти знялися у відвертій фотосесії для календаря (18+) - фото 368259

Оголені студенти знялися у відвертій фотосесії для календаря (18+) - фото 368261

Оголені студенти знялися у відвертій фотосесії для календаря (18+) - фото 368262

Оголені студенти знялися у відвертій фотосесії для календаря (18+) - фото 368263

Оголені студенти знялися у відвертій фотосесії для календаря (18+) - фото 368264

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Джерело: thesun
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