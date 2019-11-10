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Художниця показує кумедні та милі моменти життя у парі: фото

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Життя у стосунках - фото 1
Життя у стосунках / instagram.com/beisme08

Стосунки – це набагато більше, аніж триматись за руки, разом кудись йти чи робити спільні фото. Так вважає ця талановита художниця Луон Туй, яка малює спільний побут зі своїм хлопцем. У кожного траплялись схожі моменти!

Ілюстраторка Луон Той вирішили довести, що любов – це не лише чарівні миті, а й турбота, відданість та спільні погляди. З часом бажання зробити другу половинку найщасливішою у світі може згасати, але справжня любов завжди залишається. Саме це й показує дівчина у своїх малюнках.

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"Моє натхнення це повсякденне життя з моїм хлопцем, і ці історії також про мене", – ділиться Луон. Щоправда, найприємніше те, що у кумедних та чарівних артах чимало пар може впізнати себе. А за творчістю Той у соцмережі Instagram

Художниця показує кумедні та милі моменти життя у парі: фото - фото 367267

Художниця показує кумедні та милі моменти життя у парі: фото - фото 367268

Художниця показує кумедні та милі моменти життя у парі: фото - фото 367269

Художниця показує кумедні та милі моменти життя у парі: фото - фото 367270

Художниця показує кумедні та милі моменти життя у парі: фото - фото 367271

Художниця показує кумедні та милі моменти життя у парі: фото - фото 367272

Художниця показує кумедні та милі моменти життя у парі: фото - фото 367273

Художниця показує кумедні та милі моменти життя у парі: фото - фото 367274

Художниця показує кумедні та милі моменти життя у парі: фото - фото 367275

Художниця показує кумедні та милі моменти життя у парі: фото - фото 367276

Художниця показує кумедні та милі моменти життя у парі: фото - фото 367277

Художниця показує кумедні та милі моменти життя у парі: фото - фото 367278

Художниця показує кумедні та милі моменти життя у парі: фото - фото 367279

Джерело фото: instagram.com/beisme08

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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