Художниця показує кумедні та милі моменти життя у парі: фото

Стосунки – це набагато більше, аніж триматись за руки, разом кудись йти чи робити спільні фото. Так вважає ця талановита художниця Луон Туй, яка малює спільний побут зі своїм хлопцем. У кожного траплялись схожі моменти!

Ілюстраторка Луон Той вирішили довести, що любов – це не лише чарівні миті, а й турбота, відданість та спільні погляди. З часом бажання зробити другу половинку найщасливішою у світі може згасати, але справжня любов завжди залишається. Саме це й показує дівчина у своїх малюнках.

І ще: Нідерландець змусить вас затримати погляд на його фото

"Моє натхнення – це повсякденне життя з моїм хлопцем, і ці історії також про мене", – ділиться Луон. Щоправда, найприємніше те, що у кумедних та чарівних артах чимало пар може впізнати себе. А за творчістю Той у соцмережі Instagram

Джерело фото: instagram.com/beisme08

Читайте також: Балет з собаками: ці фото однозначно змусять вас усміхнутися