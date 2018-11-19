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Знімок драгдилера з величезною шиєю став вірусним у мережі

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Драгдилер Чарльз Діон Макдавел - фото 1
Драгдилер Чарльз Діон Макдавел

Заарештований у Флориді 31-річний драгдилер викликав фурор у мережі після публікації його знімка поліцейськими.

Правоохоронці затримали Чарльза Діона Макдавела за виготовлення, зберігання та торгівлю наркотиками. Офіс шерифа округу Ескамбія відзвітував у Facebook знімком арештанта, що викликало бурхливу реакцію користувачів. Об'єктом різних жартів стала дуже широка шия наркоторговця.

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"Людина, яка може зупинити гільйотину", "Що це за фільтр в Snapchat?", «Вони заарештували великий палець", "Я намагався не сміятися, але це дуже смішно", – коментують фото користувачі.

Фото Макдавела зібрало 294 тисячі коментарів і 263 тисячі репостів за кілька днів з моменту публікації. Зараз правоохоронці ув’язнили Чарльза в окружній в'язниці Ескамбія. В очікуванні суду він може вийти на свободу під заставу у розмірі в 57 тисячі доларів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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