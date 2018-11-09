Заради Tinder: 69-річний дідусь хоче, щоб суд зменшив його вік

69-річний мешканець Голландії Еміль Рателбенд вимагає в суді зменшити його вік. Чоловік хоче, щоб йому знову було 49 років.

Дідусь вважає, що якщо людина може офіційно змінити стать, то це означає, що й вік міняти можна.

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"Ви можете змінити ім'я. Ви можете змінити стать. Чому тоді не вік? Ні по якій ознаці людину так не дискримінують, як по віку", – розповів Еміль журналістам.

Еміль Рателбенд – успішний чоловік. Він заробляє написанням мотиваційних книг і проводить надихаючі тренінги. Еміль уважає, що він ніяк не відповідає своєму віку.

"У 69 років я обмежений у діях. У 49 років я можу придбати новий дім, керувати новим авто... Якщо я напишу в Tinder, що мені 69, то мене ніхто не зауважить. Але якщо мені буде 49, так ще й з моїми даними, я виявлюсь в чудовій позиції".

На його думку, паспортний вік створює лише проблеми / ap

У чоловіка сім дітей, але він хоче ще одного чоловіка і для цього хоче скористатися послугами сурогатної матері.

Я тримав на руках новонародженого сина своєї подруги, коли вона сказала мені: "Тобі потрібно знову стати батьком". Я відповів, що мені достатньо проблем від жінок. "Тоді скористайся послугами сурогатної матері", – порадила подруга. І я подумав, що це непогана ідея.

Зараз справа перебуває на розгляді суду міста Арнен. Якщо суд йому відмовить, то Рателбенд збирається дійти до Верховного суду.

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