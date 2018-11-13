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В Японії чоловік одружився на голограмі аніме-співачки

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Голограма співачки Хацуне Міку - фото 1
Голограма співачки Хацуне Міку / YouTube

Японець Акіхіко Кондо у віці 35 років одружився на голограмі віртуальної співачки Хацуне Міку.

Відзначається, що церемонію одруження провели за всіма правилами і традиціями, але під час торжества "справжню" наречену заміняла лялька.

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Акіхіко Кондо одружився на голограмі Хацуне Міку - фото 288449
Акіхіко Кондо одружився на голограмі Хацуне Міку

На весілля прийшли понад 40 гостей, але з родичів не прибув ніхто. Швидше за все вони не хотіли розділити щастя закоханого. Мати Кондо критично поставилася до вчинку сина і вибору віртуальної дружини.

Цікаво, що японець проживає з голограмою з весни цього року. Вона є віртуальним помічником і по функціоналу нагадує "розумну" колонку.

Японець Акіхіко Кондо і голограма Хацуне Міку - фото 288450
Японець Акіхіко Кондо і голограма Хацуне Міку

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