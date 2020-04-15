Знімки рожевих озер на Херсонщині потрапили у National Geographic

Фотографії одеського фотографа Євгена Самученка потрапили в британське видання про подорожі National Geographic Traveller. Про це повідомляється на офіційному сайті видання і на сторінці фотографа у Facebook.

Знімки рожевих соляних озер у серії At the Pink Planet, які розташовані у Херсонській області, увійшли в новий випуск журналу про подорожі – в шорт-лист премії Sony World Photography Awards 2020.

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Сам Євген Самученко зазначає, що вид соляних озер викликає таке враження, ніби ти перебуваєш на іншій планеті. Особливо зачаровує вид зверху, тому український фотограф знімав з дрона.

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