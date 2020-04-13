Airbnb запустив сервіс онлайн-подорожей

Популярний у всьому світі майданчик для пошуку і розміщення короткострокової оренди житла Airbnb запустив сервіс "Онлайн-враження", за допомогою якого користувачі з будь-якого куточку світу зможуть здійснювати онлайн-подорожі та екскурсії.

Нова послуга стала реакцією Airbnb на карантинні заходи через коронавірус. Тепер компанія пропонує проводити у Zoom конференції, в рамках яких користувачі будуть спостерігати за незвичайними екскурсіями і лекціями. Наприклад, сервіс уже пропонує сеанс медитації з японським буддистським ченцем, потренуватися з олімпійцем або пройти майстер-клас з ірландського танцю.

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Онлайн-подорожі проходять в групах. У Airbnb відзначають, що перевагою групових занять є той факт, що їхні члени зможуть знайомитися один з одним, а до занять з інструкторами не треба готуватися.

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