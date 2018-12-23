Зимовий тренд: дизайнери знайшли спосіб утеплити ноги відчайдушних модників

В Італії винайшли спосіб утеплити ноги відчайдушних модників. Тим, хто не хоче застудитися через моду на "голі" щиколотки, дизайнери запропонували сміливе рішення.

Мода на оголені щиколотки, у будь-який сезон і в будь-яку погоду, яка прийшла з США, і яка захопила пару років назад весь світ з шаленою швидкістю, не збирається відступати і в цьому році.

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Модна індустрія подбала про любителів коротких штанів, які живуть у країнах, де стовпчик термометра опускається взимку нижче 0 ͦ С. Якщо ви відкриваєте щиколотки навіть у люті морози, то ця новина для вас. Спробуйте використовувати шарфики, щоб прикрити замерзлі ноги, так як це роблять просунуті стильні італійці. Всього лише варто обмотати навколо ніг невеликі шарфики, і модний образ готовий.

Тепер ваші щиколотки будуть у теплі

Щоправда, ці стильні аксесуари в Україні ще не з’явилися, тому можна в якості шарфів для щиколоток використовувати ті, що продаються у дитячих відділах магазинів. Яскраві дитячі шарфики піднімуть настрій у холодний зимовий вечір, і зігріють нарешті ваші ноги.

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