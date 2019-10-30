Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Хелловін СидорЕнки-СидОренки

Трамп роздавав дітям солодощі на Хеловін, але щось пішло не так (відео)

  • 42
Трамп окурйозився з дітьми на Хеловін - фото 1
Трамп окурйозився з дітьми на Хеловін / Getty

Президент США Дональд Трамп разом з першою леді перед Хеловіном роздавав дітям цукерки, але й тут не обійшлось без курйозів. У мережі помітили, що американський лідер не надто любить міньйонів.

Щороку перед Хеловін президент США з дружиною роздають солодощі школярам прямісінько на подвір'ї Білого дому. Цю традицію зберіг і Дональд Трамп, щоправда, кожного разу він опиняється у курйозній ситуації. Цьогоріч у мережі поширили відео, на якому американський президент та перша леді обділили солодощами дітей в костюмі Людини-павука та міньйона.

І ще: Британський прем'єр Борис Джонсон став популярним персонажем на Хеловін

Вочевидь, велике жовте вбрання надто привернуло увагу Трампа, тож він вирішив покласти солодощі прямісінько на "голову" міньйона, а не в кошик. Це ж зробила і Меланія Трамп, однак дитина не зрозуміла жарту і залишилась без цукерок, які посипались з костюма.

На Reddit допис з цим фрагментом відео зібрав чимало обурених коментарів, у яких користувачі сперечались, чи нормальною є поведінка Трампа, чи у нього просто дивне почуття гумору.

Can't make this up from r/BlackPeopleTwitter

Читайте також: Дитячі костюми на Хеловін 2019: найкращі образи для хлопчиків і дівчат

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: українка Ярослава Магучіх, яка стала найкращою юною спортсменкою Європи
  • 27 жовтня, 17:50
  • 313
Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х
  • 23 жовтня, 18:10
  • 836
Електрокар Монатіка і маршрутка Нікітюк: підбірка зіркових автолюбителів
  • 27 жовтня, 11:26
  • 773
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ