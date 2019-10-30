Трамп роздавав дітям солодощі на Хеловін, але щось пішло не так (відео)

Президент США Дональд Трамп разом з першою леді перед Хеловіном роздавав дітям цукерки, але й тут не обійшлось без курйозів. У мережі помітили, що американський лідер не надто любить міньйонів.

Щороку перед Хеловін президент США з дружиною роздають солодощі школярам прямісінько на подвір'ї Білого дому. Цю традицію зберіг і Дональд Трамп, щоправда, кожного разу він опиняється у курйозній ситуації. Цьогоріч у мережі поширили відео, на якому американський президент та перша леді обділили солодощами дітей в костюмі Людини-павука та міньйона.

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Вочевидь, велике жовте вбрання надто привернуло увагу Трампа, тож він вирішив покласти солодощі прямісінько на "голову" міньйона, а не в кошик. Це ж зробила і Меланія Трамп, однак дитина не зрозуміла жарту і залишилась без цукерок, які посипались з костюма.

На Reddit допис з цим фрагментом відео зібрав чимало обурених коментарів, у яких користувачі сперечались, чи нормальною є поведінка Трампа, чи у нього просто дивне почуття гумору.

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