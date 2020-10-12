Зникнення зубів мудрості і поява нової артерії: учені розповіли про нову стадію еволюції

Еволюція людей не стоїть на місці. Учені з Австралії зробили аналіз даних розвитку людини за останні 250 років і виявили нову стадію еволюції. У сучасних людей зникають зуби мудрості і з'являється додаткова артерія.

Експерти говорять про те, що в усьому світі народжується все більше дітей, у яких немає закладених e щелепи зубів мудрості. Вчені також зазначили, що за останні два століття фізіологія людини змінювалася дуже швидко.

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Додаткова артерія з'являється у передпліччі людини. Колись діти вже народжувалися з такою артерією, але вона швидко зникла. У наші дні у кожної третьої людини ця артерія залишається до кінця життя.

Вчені також розповіли, що в порівнянні з нашими предками у сучасних людей зменшилося обличчя, і в ногах з'явилися додаткові кістки. Через те, що обличчя стало менший зубам мудрості, які зазвичай прорізуються у період з 18 до 27 років, просто немає місця. У стародавні часи такі зуби потрібні були людям, щоб пережовувати сиру або дуже тверду їжу. У наші дні багато стоматологів рекомендують видаляти зуби мудрості.

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