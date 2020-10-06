Що краще: писати від руки чи за допомогою клавіатури?

Вчені з Норвегії з'ясували, який зі способів фіксування інформації дозволяє краще зрозуміти і запам'ятати навчальний матеріал.

Фахівці прийшли до висновку, що написання від руки набагато краще впливає на розвиток мозку, ніж друкування на клавіатурі. Результати дослідження опубліковані в журналі Frontiers in Psychology.

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Три роки тому група дослідників спостерігала за активністю мозку 20 студентів. Цього року фахівці порівняли активність мозку 12 дорослих і 12 дітей. Обидва дослідження проводилися з використанням ЕЕГ для відстеження та реєстрації активності мозкових хвиль. Учасники носили капюшон з прикріпленими до нього електродами.

Результати показали, що мозок як у молодих дорослих, так і у дітей набагато активніше працює при написанні від руки, ніж при наборі тексту на клавіатурі. Дослідники нагадують, що писати від руки і малювати особливо важливо в ранньому віці. Це дозволяє розвивати дрібну моторику, прищеплювати навички письма. Особливо важливо це пам'ятати в сучасному світі, де діти часто краще ладнають з комп'ютером і смартфоном, ніж з папером і ручкою.

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