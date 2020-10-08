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Лікарі розповіли, чому чоловікам варто звернути увагу на довжину своїх пальців

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Довжина пальців чоловіка може свідчити про схильність до раку - фото 1
Довжина пальців чоловіка може свідчити про схильність до раку

Медики, що представляють Національну службу охорони здоров'я Англії, розповіли про головні ознаки прогресуючого раку простати. Згідно з твердженням фахівців, довжина пальців пов'язана зі схильністю до захворювання.

При розвитку раку простати чоловік частіше ходить до вбиральні, у тому числі вночі. Випорожнення ускладнюється, процес проходить слабо або досить довго. Чоловіків турбує постійне відчуття повного сечового міхура. У сечі або спермі може бути кров. Але фахівці повідомляють, що ці ознаки не завжди свідчать про наявність раку.

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Передумовами до онкології можуть бути не тільки похилий вік, зайва вага і генетика. Експерти провели випробування, під час якого з'ясували, що існує зв'язок між довжиною пальців і схильністю до захворювання. Експеримент підтвердив, у чоловіків з коротким безіменним пальцем ризик діагностування раку простати менший на 33%. Відповідно до твердження урологів, представники сильної половини людства, які мають високий ріст, схильні до хвороби на 19% більше.

Лікарі розповіли, чому чоловікам варто звернути увагу на довжину своїх пальців - фото 429105
Учені рекомендують звернути увагу на довжину безіменного пальця

Інший експеримент дозволив визначити, якщо у чоловіка є сини, то ризик виникнення онкології до 60% нижче. Це пов'язано з наявністю обумовлених генів на Y-хромосомі. Вони відповідають за розвиток онкології.

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Джерело: CBS New York
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