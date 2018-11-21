Зникнення: трейлер фільму з Джерардом Батлером

У мережі з'явився трейлер до нового трилеру "Зникнення", який базується на легендах. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Saban Films презентували трейлер фантастичного психологічного трилера "Зникнення" (The Vanishing) за участю Джерарда Батлера.

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Стрічка базується на справжній історії місцевих легенд, які відомі, як таємниці островів Фланнан. Троє наглядачів маяка знаходять золото, яке призводить до початку смертельної боротьби на виживання.

Зникнення: дивитись трейлер фільму онлайн

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