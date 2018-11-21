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Лего. Фільм 2: дивіться новий трейлер

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Лего. Фільм 2: дивитися новий трейлер онлайн - фото 1
Лего. Фільм 2: дивитися новий трейлер онлайн / GeekTyrant

У мережі з'явився трейлер новенької анімації "Лего. Фільм 2". Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Warner Bros. Pictures потішила прихильників промо до продовження анімаційної стрічки "Лего. Фільм 2". Прем'єра запланована на 8 лютого 2019 року.

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Цього разу головний герой – веселий Еммет – має врятувати кохану Люсі та друзів на планеті Duplo, де їх тримають злі прибульці. Тепер наш будівник буде підкорювати Всесвіт. Головні ролі озвучили: Крім Пратт, Тіффані Хеддіш, Вілл Арнетт, Ченнінг Татум, Елізабет Бенкс та інші.

Лего. Фільм 2: дивитися новий трейлер онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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