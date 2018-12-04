Знедолені: трейлер міні-серіалу за романом Гюго

У мережі з'явився перший трейлер до серіалу "Знедолені" (Les Misérables) за мотивами відомого роману Віктора Гюго. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному Youtube-каналі BBC з'явився перший трейлер до міні-серіалу "Знедолені", який базується на однойменному творі відомого французького письменника та драматурга Віктора Гюго.

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Сюжет 6-серійної екранізації показує Францію XIX століття, зосереджуючи увагу на всіх драматичних подіях 1815-1832 років, які трапились в країні. У центрі уваги колишній каторжник Жан Вальжан, який вирішує жертвувати собою заради інших. Головні ролі зіграли Домінік Вест та Лілі Колінз, а режисером став Том Шанкленд (Каратель, Люк Кейдж, Залізний кулак). Прем'єра запланована вже на початок 2019 року.

Знедолені, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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