Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Х-фактор

Моторошні пригоди Сабріни: вийшов трейлер другого сезону серіалу

  • 9
Всі десять епізодів нового сезону стануть доступні на Netflix - фото 1
Всі десять епізодів нового сезону стануть доступні на Netflix / GeekTyrant

Netflix випустив перший трейлер продовження серіалу Моторошні пригоди Сабріни з Кірнан Шипкою в ​​ролі юної відьми.

Судячи з ролику, другий сезон шоу Моторошні пригоди Сабріни розповість більше про навчання дівчини в Академії незримих мистецтв, розвиток її магічних здібностей, а також відповість на питання про те, як в результаті складаються її стосунки зі смертним Харві і чаклуном Ніком.

І ще: Netflix дозволить глядачам вибирати фінал серіалу

Всі десять епізодів нового сезону стануть доступні на Netflix 5 квітня наступного року. Нагадаємо, перший сезон шоу вийшов 26 жовтня.

Днями сервіс Netflix також опублікував трейлер фільму Мауглі (Mowgli: Legend of the Jungle), знятого за мотивами книги Редьярда Кіплінга. Режисером стрічки Мауглі став Енді Серкіс, який також зіграв у ньому ведмедя Балу.

Читайте також: З'явився трейлер еротичної драми Після

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вірші про зиму: красиві українські поезії для дітей і дорослих
  • 01 грудня, 09:23
  • 528
Титанік через 21 рік: як змінилися зірки культового фільму
  • 29 листопада, 16:31
  • 1265
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 848976
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз