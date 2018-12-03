Моторошні пригоди Сабріни: вийшов трейлер другого сезону серіалу

Netflix випустив перший трейлер продовження серіалу Моторошні пригоди Сабріни з Кірнан Шипкою в ​​ролі юної відьми.

Судячи з ролику, другий сезон шоу Моторошні пригоди Сабріни розповість більше про навчання дівчини в Академії незримих мистецтв, розвиток її магічних здібностей, а також відповість на питання про те, як в результаті складаються її стосунки зі смертним Харві і чаклуном Ніком.

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Всі десять епізодів нового сезону стануть доступні на Netflix 5 квітня наступного року. Нагадаємо, перший сезон шоу вийшов 26 жовтня.

Днями сервіс Netflix також опублікував трейлер фільму Мауглі (Mowgli: Legend of the Jungle), знятого за мотивами книги Редьярда Кіплінга. Режисером стрічки Мауглі став Енді Серкіс, який також зіграв у ньому ведмедя Балу.

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