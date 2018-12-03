Чорне дзеркало: дата виходу п'ятого сезону

Стало відомо, коли вийде 5 сезон серіалу "Чорне дзеркало" і як буде називатись перший епізод.

Стрімінговий сервіс Netflix потішив шанувальників "Чорного дзеркала" датою виходу нового сезону. Відомо, що 5 сезон запланований вже на 28 грудня.

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Про це стало відомо випадково, адже сервіс помилився та опублікував фото з графіком усіх прем'єр. Щоправда, користувачі встигли зберегти собі допис до того, як він зник.

Також відомо, що перша серія серіалу отримає назву "Бурмоковт" (Bandersnatch) у честь назви вірша з казки Керролла "Аліса в країні чудес".

NEW BLACK MIRROR IN 4 WEEKS LADIES pic.twitter.com/l68SCGhX7p — karz (@langdonsslut) 29 листопада 2018 р.

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