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"Знаю цю дівчинку": Олена Зеленська показала різдвяне відео із загиблою у Вінниці Лізою
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Російські окупанти 14 липня вдарили трьома ракетами по центру Вінниці, через що загинули 22 людей, серед яких маленькі діти. Однією із жертв стала 4-річна Ліза, кадри з якою розлетілись в мережі. З дівчинкою була знайома і Олена Зеленська, адже вона брала участь у зйомках різдвяного відео.
Жахлива трагедія у Вінниці сколихнула не лише всю країну, адже вкотре російські військові умисно запустили ракети у мирне населення. Через атаку зараз відомо про 90 поранених, десятки зниклих безвісти та 22 загиблих. Окупанти позбавили життя і 4-річну Лізу, яка поверталась з мамою з навчання. Болючі знімки з дівчинкою поширюють у мережі, нагадуючи про те, що росія – країна-терорист. З'ясувалось, що з дитиною була знайома й Олена Зеленська, про що вона розповіла на своїй сторінці у фейсбуці.
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Сьогодні з жахом ми побачили фото перекинутого дитячого візочка з Вінниці. А потім, читаючи новини, я усвідомила, що знаю цю дівчинку. Знала… Маленька Ліза загинула сьогодні від російської ракети, – почала вона.
Перша леді додала, що їй дуже б хотілось написати б все, що вона думає про вбивць дитини, але вона вирішила розповісти про Лізу. Також Зеленська додала різдвяний ролик, у зйомках якого Ліза брала участь.
Ми познайомилися з цією чудовою дівчинкою під час запису відео до різдвяних свят. Світла, щира, радісна дитина, яка зростала в любові. Маленька бешкетниця тоді встигла розмалювати за пів години фарбами не тільки себе, свою святкову суконьку, а й усіх інших дітей, мене, операторів і режисера… Подивіться на неї живу, будь ласка. Плачу разом з її близькими, – поділилась Олена Зеленська.
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