Українські інженери змоделювали удари російських ракет по житловому будинку: відео

Окупанти часто цілеспрямовано направляють свої ракети на цивільні об'єкти та житлові будинки. У мережі наочно показали наслідки потрапляння ворожих ракет у багатоповерхівку.

Автори YouTube-каналу Механіка по-українськи показали на відео, що буде, якщо в житловий будинок потраплять різні російські ракети. У моделюванні інженери використали ракети "Бастіон-П", "Іскандер-М", "Калібр" та авіаційну термобаричну бомбу підвищеної потужності.

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Стомилися ходити в укриття під час повітряної тривоги? Симуляція російських ракет різного розміру, що потрапляють до житлового будинку, – йдеться в описі до відео.

П-800 "Онікс" або "Бастіон-П" – надзвукова протикорабельна ракета. Бойова частина 200-250 кг, тротиловий еквівалент 260-325 кг.

3М14 "Калібр" – ударна крилата ракета, також відома як "Клуб". Бойова частина 400-500 кг, тротиловий еквівалент 520-650 кг.

"Іскандер-М" 9М723 – балістична ракета. Бойова частина 700-800 кг, тротиловий еквівалент 910-1040 кг.

Авіаційна термобарична бомба підвищеної потужності (АТБІП). Тротиловий еквівалент 44000 кг.

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