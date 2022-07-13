Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Українські інженери змоделювали удари російських ракет по житловому будинку: відео

  • 341
Українські інженери змоделювали удари російських ракет по житловому будинку: відео - фото 1

Окупанти часто цілеспрямовано направляють свої ракети на цивільні об'єкти та житлові будинки. У мережі наочно показали наслідки потрапляння ворожих ракет у багатоповерхівку.

Автори YouTube-каналу Механіка по-українськи показали на відео, що буде, якщо в житловий будинок потраплять різні російські ракети. У моделюванні інженери використали ракети "Бастіон-П", "Іскандер-М", "Калібр" та авіаційну термобаричну бомбу підвищеної потужності.

І ще: Як у Нью-Йорку готуються до ядерного удару: відео

Стомилися ходити в укриття під час повітряної тривоги? Симуляція російських ракет різного розміру, що потрапляють до житлового будинку, – йдеться в описі до відео.

  • П-800 "Онікс" або "Бастіон-П" – надзвукова протикорабельна ракета. Бойова частина 200-250 кг, тротиловий еквівалент 260-325 кг.
  • 3М14 "Калібр" – ударна крилата ракета, також відома як "Клуб". Бойова частина 400-500 кг, тротиловий еквівалент 520-650 кг.
  • "Іскандер-М" 9М723 – балістична ракета. Бойова частина 700-800 кг, тротиловий еквівалент 910-1040 кг.
  • Авіаційна термобарична бомба підвищеної потужності (АТБІП). Тротиловий еквівалент 44000 кг.

Читайте також: Звільнення острова Зміїний: як проходила спецоперація та яку російську техніку знищили ЗСУ

пропозиції партнерів
Новини