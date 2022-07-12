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"І так буде з кожним": Січеславці показали, що чекає на ворожі танки – відео

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Січеславці перетворили ворожий танк у палаючий мотлох - фото 1
Січеславці перетворили ворожий танк у палаючий мотлох / Скриншот з відео

ЗСУ кожного дня докладають титанічних зусиль, щоб в Україні не залишилось жодного російського загарбника. Тож українські десантники вирішили показати, що чекає на окупантів на нашій землі.

Українські захисники без відпочинку працюють над тим, щоб наблизити нашу перемогу та забезпечити мир та спокій в рідній країні. Щодня вони знищують окупантів та перетворюють їхню техніку у мотлох, і нове відео від десантників це лише підтверджує. Свіжий запис з'явився на офіційній сторінці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

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Черговий Z-танчик палає від зустрічі з Січеславцями! І так буде з кожним хто прийшов на нашу землю! Працюємо... Слава ДШВ! Слава Україні! – йдеться у дописі.

Якщо відео не відтворюється, то можна переглянути його за цим посиланням

Відзначимо, що станом на 12 липня ворожа армія залишилась без 1649 танків, 3829 бойових броньованих машин та 838 артилерійських систем. Повний перелік втрат росії з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

'І так буде з кожним': Січеславці показали, що чекає на ворожі танки – відео - фото 509312

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