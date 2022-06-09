"Знаєш, ти як війна": Tayanna розчулила своїм віршем

Популярна співачка Tayanna поділилась з шанувальниками одним зі своїх віршів, написаних під час війни. Поезія вже припала фанатам до душі.

37-річна відома українська співачка Tayanna (справжнє ім'я Тетяна Решетняк) з перший днів війни активно розповідає про ситуацію в Україні та виступає на благодійних заходах на підтримку нашої країни. Також зірка ділиться своїми думками у профілі в інстаграмі, де має понад 216 тисяч підписників. Нещодавно вона вирішила не ховати власну поезію та опублікувала один з віршів, зауваживши, що їх зібралось вже багато.

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Лягай біля мене у високу траву під сонця проміння.

Я ніжно востаннє тебе обійму

із нетерпінням.

Може скажеш мені пару слів тих найсильніших,

Тих, яких я не чула давно, майже вічність.

Знаєш, ти як війна,

Наступив тихо й підступно

В спину стріляв, не у груди цілив

Це було дивно.

Боліло? Так, дуже, навіть незвично, Наче гранату кинув у душу в момент недоречний.

В кожного справді своя війна, свої битви,

Хто за кохання, хто за життя, а хто за молитву.

Знаєш, Бог придумав слова, щоб не боліло.

Їх небагато, всього-на-всього більше як два, Люблю тебе, моя квітко, – написала Tayanna, додавши чуттєве фото на природі.

instagram.com/tayanna_reshetnyak

Тим часом у коментарях з'явилась і співачка Світлана Тарабарова, яка порівняла колегу з мавкою. А фанати оцінили вірш у понад тисячу лайків.

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