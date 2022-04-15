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Але ти не бійся, скоро буде мир всім нам: TAYANNA виконала нову пісню "Абрикоси"

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TAYANNA - фото 1
TAYANNA

Нова лірична композиція від TAYANNA розповідає про українців, які очікують на перемогу та можливість повернутися у свої рідні домівки.

Співачка TAYANNA ще два тижні тому ділилася зі своїми підписниками в інстаграмі, що до неї прийшла нова пісня й артистка підбирала музику та відшліфовували текст. Зараз Тетяна Решетняк записала повноцінний трек "Абрикоси".

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Ніжна музична композиція не просто про квітучі абрикоси та їхній цвіт навесні, а про український дух, про скоро перемогу українського народу, про надію й повернення додому. Співачка стверджує, "як абрикоси зацвітуть, повернемось по хатах".

"Нехай ця пісня буде пророчою для всіх нас", – прокоментувала свою нову музичну роботу артистка.

Слухати пісню TAYANNA – Абрикоси:

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