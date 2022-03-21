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війна

Знати ворога в обличчя: з'явився список відомих людей, які підтримують війну в Україні

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Дошка ганьби - фото 1
Дошка ганьби

В Україні створили сайт з переліком зірок, політиків, впливових людей, які не виступили проти війни в Україні, або замовчали факт війни, або відкрито підтримують Путіна та його окупаційні дії.

Таку ініціативу розробив український блогер та продюсер Петро Заставний, а список наповнює Марина Сікорська. Головною ідеєю стала "дошка ганьби", яку збирає видання "Детектор медіа".

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У списку – переважно представники Росії, однак є й чимало українців, які або живуть і працюють на території країни-агресора, або живуть в Україні, але займають проросійську позицію чи публічно не висловлюються на тему війни. Серед артистів українського походження до списку вже потрапили Ані Лорак, Світлана Лобода, Таїсія Повалій, Регіна Тодоренко, Анна Asti тощо.

Серед політичних діячів України: Нестор Шуфрич, Євген Мураєв, Тетяна Монтян, Олена Бондаренко, Михайло Міщанюк, Ілля Кива, Юрій Дудкін, Олексій Калініченко, Богдан Гіганов.

Знати ворога в обличчя: з'явився список відомих людей, які підтримують війну в Україні - фото 501394

Зазначимо, що список постійно поновлюється. Посилання на сам сайт.

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