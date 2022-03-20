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війна

У ЗСУ показали на відео знищену колону російського десанту

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У ЗСУ показали на відео знищену колону російського десанту - фото 1

У мережі з'явились кадри розтрощеної російської техніки українськими військами. Колона розгромлена повністю.

Так, Сухопутні війська Збройних сил України опублікували на своїй сторінці у Facebook ролик, на якому показали знищену колону російського десанту. На відео голос за кадром каже, що розтрощили БТР, БМП та іншу військову техніку.

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ЗМІ припускають, що на кадрах 331-й гвардійський повітрянодесантний полк з Костроми, якого більше не існує.

Крім цього, у мережі з'явилося відео, на якому видно роботу ПТРК "Стугна", яким керували бійці тероборони у полі. Таким чином їм вдалося розбомбити ворожу вантажівку.

Британська розвідка повідомила, що російські війська продовжують оточувати низку міст на сході України, але за останній тиждень окупанти досягли обмеженого прогресу у захопленні цих міст.

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