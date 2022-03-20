У ЗСУ показали на відео знищену колону російського десанту

У мережі з'явились кадри розтрощеної російської техніки українськими військами. Колона розгромлена повністю.

Так, Сухопутні війська Збройних сил України опублікували на своїй сторінці у Facebook ролик, на якому показали знищену колону російського десанту. На відео голос за кадром каже, що розтрощили БТР, БМП та іншу військову техніку.

І ще: Дивіться, як ЗСУ полюють із засідки на російських окупантів: ефектне відео

ЗМІ припускають, що на кадрах 331-й гвардійський повітрянодесантний полк з Костроми, якого більше не існує.

Крім цього, у мережі з'явилося відео, на якому видно роботу ПТРК "Стугна", яким керували бійці тероборони у полі. Таким чином їм вдалося розбомбити ворожу вантажівку.

Британська розвідка повідомила, що російські війська продовжують оточувати низку міст на сході України, але за останній тиждень окупанти досягли обмеженого прогресу у захопленні цих міст.

Бійці тероборони з ПТРК "Стугна" палять колони російської техніки pic.twitter.com/6kcerjvFF8 — Еспресо (@EspresoTV) March 20, 2022

Читайте також: Під Сумами ЗСУ розтрощили гаубичний дивізіон рашистів: відео